Узнать больше

Додон впервые за 480 дней выезжает из Молдавии, но вскоре вернётся «для борьбы»

Короткая ссылка
Экс-президент Молдавии Игорь Додон впервые за 480 дней выезжает из страны, однако вскоре вернётся для продолжения политической борьбы и избирательной кампании. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Додон впервые за 480 дней выезжает из Молдавии, но вскоре вернётся «для борьбы»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Спустя 480 дней впервые выезжаю из страны. Но вернусь через два-три дня. Впереди важная политическая борьба и насыщенная избирательная кампания», — сказал Додон.

14 сентября суд в Молдавии снял запрет на выезд Додона из страны.

Политик находился под домашним арестом 180 дней, на 300 дней ему было запрещено покидать республику.

В ноябре 2022 года судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить экс-президента из-под домашнего ареста.

Изначально Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий. Как отмечал сам политик, дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить