Додон впервые за 480 дней выезжает из Молдавии, но вскоре вернётся «для борьбы»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон впервые за 480 дней выезжает из страны, однако вскоре вернётся для продолжения политической борьбы и избирательной кампании. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Спустя 480 дней впервые выезжаю из страны. Но вернусь через два-три дня. Впереди важная политическая борьба и насыщенная избирательная кампания», — сказал Додон.

14 сентября суд в Молдавии снял запрет на выезд Додона из страны.

Политик находился под домашним арестом 180 дней, на 300 дней ему было запрещено покидать республику.

В ноябре 2022 года судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить экс-президента из-под домашнего ареста.

Изначально Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий. Как отмечал сам политик, дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.