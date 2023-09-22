Додон впервые за 480 дней выезжает из Молдавии, но вскоре вернётся «для борьбы»
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«Спустя 480 дней впервые выезжаю из страны. Но вернусь через два-три дня. Впереди важная политическая борьба и насыщенная избирательная кампания», — сказал Додон.
14 сентября суд в Молдавии снял запрет на выезд Додона из страны.
Политик находился под домашним арестом 180 дней, на 300 дней ему было запрещено покидать республику.
В ноябре 2022 года судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить экс-президента из-под домашнего ареста.
Изначально Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий. Как отмечал сам политик, дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.
По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.