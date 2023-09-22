Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти в нынешнем году направят на военные расходы $54,1 млрд.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В целом государство направит на сектор безопасности и обороны в этом году почти 2 трлн гривен ($54,1 млрд)... Украина в прошлом году перевела экономику на военные рельсы», — указал Шмыгаль.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.