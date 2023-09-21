NBC: Байден объявит о новых поставках оружия для армии Украины

Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с Владимиром Зеленским объявит о новом пакете военных поставок для украинской армии, сообщила старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоат.

AP

© Andrew Harnik

«Сегодня президент в рамках визита президента Зеленского объявит о дополнительном пакете помощи в области безопасности», — цитирует её NBC. Как ожидается, пакет содержит «значительный объём средств противовоздушной обороны». СМИ ранее сообщили, что президент США 21 сентября объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Как писало агентство Bloomberg, споры, которые всё чаще разгораются по причине расходов на военную помощь Украине, способны привести к остановке работы американских властей.