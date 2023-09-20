Узнать больше

Reuters: Байден 21 сентября объявит о поставках новой военной помощи для Украины

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден 21 сентября объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины на фоне ожидаемого визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Reuters: Байден 21 сентября объявит о поставках новой военной помощи для Украины
  • AP
  • © Susan Walsh

«Президент США Байден, как ожидается, объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг», — сказано в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.

Как писало агентство Bloomberg, споры, которые всё чаще разгораются по причине расходов на военную помощь Украине, способны привести к остановке работы американских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить