Reuters: Байден 21 сентября объявит о поставках новой военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден 21 сентября объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины на фоне ожидаемого визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

AP

© Susan Walsh

«Президент США Байден, как ожидается, объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг», — сказано в сообщении, которое приводит РИА Новости. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ. Как писало агентство Bloomberg, споры, которые всё чаще разгораются по причине расходов на военную помощь Украине, способны привести к остановке работы американских властей.