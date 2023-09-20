Reuters: Байден 21 сентября объявит о поставках новой военной помощи для Украины
- AP
- © Susan Walsh
«Президент США Байден, как ожидается, объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг», — сказано в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.
Как писало агентство Bloomberg, споры, которые всё чаще разгораются по причине расходов на военную помощь Украине, способны привести к остановке работы американских властей.