В Литве предложили разрешить продажу продуктов с истёкшим сроком годности

В Литве предложили разрешить продажу продуктов питания с истёкшим сроком годности, но ещё «пригодных к употреблению». Данный законопроект начал рассматриваться в сейме республики.

Об этом пишет Delfi Литва.

Отмечается, что в настоящее время в Литве запрещено продавать продукты питания с истёкшим сроком годности. Также в сообщении говорится, что это считается одной из причин высокого уровня пищевых отходов на территории республики.

Председатель комиссии литовского сейма по охране окружающей среды Айсте Гедвилене утверждает, что жителям страны «не нужно бояться, что кто-то будет пытаться протолкнуть плохую продукцию».

«Человек будет иметь право выбирать между продуктом, который сейчас годен или годен ещё год, и между тем продуктом, дата годности которого наступила вчера. Вы можете купить на 50 или 40% дешевле или взять тот, который ещё полностью годен», — сказала она.

При этом руководитель литовского Продовольственного банка Симонас Гурявичюс критически высказался о предложенных поправках к законодательству. Он отметил, что представители возглавляемой им организации ежедневно бывают более чем в 600 магазинах в 83 городах.

«Почти 100% продуктов с истёкшим сроком годности не подлежат продаже и должны быть немедленно утилизированы», — сказал он.

В декабре 2022 года сейм Литвы принял поправки к закону о контроле в сфере оружия и боеприпасов, согласно которым проживающие в Литве граждане Российской Федерации и Белоруссии с 1 января 2023 года лишаются права владения огнестрельным оружием.