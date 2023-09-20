Жители Армении собираются на митинг на главной площади Еревана

Жители Армении собираются на центральной площади Еревана, где расположен комплекс правительственных зданий.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с раннего утра перед зданием правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.

МИД России призвал безотлагательно вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооружённое противостояние.