Жители Армении собираются на митинг на главной площади Еревана
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с раннего утра перед зданием правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.
МИД России призвал безотлагательно вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооружённое противостояние.