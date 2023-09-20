Песков о Карабахе: де-юре речь идёт о действиях Азербайджана на своей территории
- РИА Новости
Он прокомментировал слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о якобы невыполнении Россией обязательств по защите жителей Нагорного Карабаха.
Песков объяснил, что в Кремле в данной ситуации исходят, во-первых, из трёхсторонних договорённостей, заключённых Россией, Арменией и Азербайджаном в 2021 и 2022 годах.
Вторым архиважным критерием Песков назвал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании границ Азербайджана по 1991 году.
«Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что это существенно изменило ряд положений, поэтому Москва не принимает подобные упрёки в свой адрес, «тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана».
«Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории», — заявил Песков.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.
МИД России призвал безотлагательно вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооружённое противостояние.
Также сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. жителей Карабаха. Всех жителей обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Также российские военные медики оказали помощь жителям, получившим ранения.