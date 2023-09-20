Протестующие у здания правительства в Ереване в основном разошлись

Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что движение на прилегающих к площади Республики улицах восстановлено.

Ранее в результате столкновений у здания кабмина в Ереване пострадали 34 человека.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.

Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против премьера Никола Пашиняна.