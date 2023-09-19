В результате столкновений у здания кабмина в Ереване пострадали 34 человека
- РИА Новости
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Как пишет Sputnik Армения, среди пострадавших 16 полицейских и 18 гражданских лиц.
«17 человек уже получили медпомощь и выписаны из медцентров, остальные продолжают получать лечение: один из пациентов был прооперирован», — сказано в сообщении.
Также в Ереване есть задержанные, сообщает Следственный комитет Армении.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.
В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.
На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.
Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против премьера Никола Пашиняна.