В результате столкновений у здания кабмина в Ереване пострадали 34 человека

В результате столкновений протестующих с силовиками около здания правительства в Ереване пострадали 34 человека, сообщил армянский Минздрав.

Как пишет Sputnik Армения, среди пострадавших 16 полицейских и 18 гражданских лиц.

«17 человек уже получили медпомощь и выписаны из медцентров, остальные продолжают получать лечение: один из пациентов был прооперирован», — сказано в сообщении.

Также в Ереване есть задержанные, сообщает Следственный комитет Армении.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.

Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против премьера Никола Пашиняна.