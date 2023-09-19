Протестующие в Ереване скандируют лозунги против Пашиняна
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Об этом сообщает Sputnik Армения.
«Протестующие в настоящий момент перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване», — пишет агентство.
Также участники протестной акции в настоящий момент перекрывают все въезды на площадь Республики в Ереване. Движение там остановлено.
Вместе с этим около здания армянского кабмина на центральной площади Еревана собравшиеся скандируют «Никол — предатель».
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «из разных мест» звучат призывы к свержению действующей под его руководством власти в стране.