Протестующие в Ереване скандируют лозунги против Пашиняна

Протестующие в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли проспект Тиграна Меца и скандируют лозунги против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Протестующие в настоящий момент перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване», — пишет агентство.

Также участники протестной акции в настоящий момент перекрывают все въезды на площадь Республики в Ереване. Движение там остановлено.

Вместе с этим около здания армянского кабмина на центральной площади Еревана собравшиеся скандируют «Никол — предатель».

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «из разных мест» звучат призывы к свержению действующей под его руководством власти в стране.