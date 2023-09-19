СК Армении сообщил о задержанных после стычек с полицией в Ереване

В результате стычек протестующих с правоохранителями в Ереване есть задержанные, сообщает Следственный комитет Армении.

«Есть задержанные по подозрению в совершении преступных деяний», — говорится в сообщении.

Также сообщается о возбуждении уголовных дел.

Служба нацбезопасности Армении на фоне антиправительственных митингов в Ереване заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.

Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против премьера Никола Пашиняна.