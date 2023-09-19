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В Ереване после стычек у здания кабмина госпитализированы несколько человек

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RT
В Ереване в результате стычек протестующих с силовиками у здания правительства Армении пострадали несколько человек, среди них гражданские и полицейские, сообщил республиканский Минздрав.
В Ереване после стычек у здания кабмина госпитализированы несколько человек
  • Gettyimages.ru

Заявление приводит Sputnik Армения.

Число пострадавших не уточняется.

Служба нацбезопасности Армении на фоне антиправительственных митингов в Ереване заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.

Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против премьера Никола Пашиняна.

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