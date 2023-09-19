Рогов сообщил об отражении трёх атак ВСУ у Работина
- AP
«В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идёт четвёртая», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, пока неясно, является ли это началом третьей волны контрнаступления ВСУ.
Накануне Рогов заявил, что российские военные отбили атаку у села Работино, в ходе которой два украинских танка подорвались на минах.
Также Рогов сообщал, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.