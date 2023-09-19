Рогов сообщил об отражении трёх атак ВСУ у Работина

Российские войска отразили три атаки украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идёт четвёртая», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, пока неясно, является ли это началом третьей волны контрнаступления ВСУ.

Накануне Рогов заявил, что российские военные отбили атаку у села Работино, в ходе которой два украинских танка подорвались на минах.

Также Рогов сообщал, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.