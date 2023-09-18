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Рогов: ВСУ потеряли два танка при попытке атаковать у Работина

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Российские военные отбили атаку у села Работино Запорожской области, в ходе которой два украинских танка подорвались на минах.
Рогов: ВСУ потеряли два танка при попытке атаковать у Работина
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики под прикрытием двух танков пошли в атаку восточнее села Работино. Танки взорвались на наших новых минных заграждениях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, большая часть украинского взвода была уничтожена.

Ранее Рогов заявил, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.

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