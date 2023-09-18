Рогов: ВСУ потеряли два танка при попытке атаковать у Работина

Российские военные отбили атаку у села Работино Запорожской области, в ходе которой два украинских танка подорвались на минах.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики под прикрытием двух танков пошли в атаку восточнее села Работино. Танки взорвались на наших новых минных заграждениях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, большая часть украинского взвода была уничтожена.

Ранее Рогов заявил, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.