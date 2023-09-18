Рогов: ВСУ потеряли два танка при попытке атаковать у Работина
- РИА Новости
Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики под прикрытием двух танков пошли в атаку восточнее села Работино. Танки взорвались на наших новых минных заграждениях», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, большая часть украинского взвода была уничтожена.
Ранее Рогов заявил, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.