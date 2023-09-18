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Рогов: элитные солдаты ВСУ в Запорожской области потребовали отвода с передовой

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.
Рогов: элитные солдаты ВСУ в Запорожской области потребовали отвода с передовой
  • AP
  • © Bram Janssen

Как он рассказал РИА Новости, элитная бригада ВСУ «Магура» выдохлась на Ореховском направлении.

«Доведённые до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения», — рассказал Рогов.

Он отметил, что целью бригады было дойти до Крыма, однако в реальности они просто активно погибали в районе Работина.

Ранее в Минобороны России опубликовали видео работы российской артиллерии по позициям ВСУ на Артёмовском направлении при попытке украинских военных провести атаку.

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