Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.

Как он рассказал РИА Новости, элитная бригада ВСУ «Магура» выдохлась на Ореховском направлении.

«Доведённые до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения», — рассказал Рогов.

Он отметил, что целью бригады было дойти до Крыма, однако в реальности они просто активно погибали в районе Работина.

Ранее в Минобороны России опубликовали видео работы российской артиллерии по позициям ВСУ на Артёмовском направлении при попытке украинских военных провести атаку.