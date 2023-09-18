Минобороны России показало уничтожение позиций ВСУ на Артёмовском направлении
В Минобороны России опубликовали видео работы российской артиллерии по позициям ВСУ на Артёмовском направлении при попытке украинских военных провести атаку.
- globallookpress.com
На кадрах, предоставленных ведомством, видно, как российская артиллерия наносит удары.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения сил ВСУ вертолётами Ка-52.
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