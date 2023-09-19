Балицкий: ВС России уничтожили двигавшуюся в сторону Работина колонну ВСУ
- РИА Новости
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
По его словам, эти данные он получил от командования российских подразделений на Ореховском направлении в Запорожской области.
«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работина, вся колонна была уничтожена», — написал он.
Накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили атаку у села Работино, в ходе которой два украинских танка подорвались на минах.
Также Рогов сообщал, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.