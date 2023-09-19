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Балицкий: ВС России уничтожили двигавшуюся в сторону Работина колонну ВСУ 

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России утром 19 сентября уничтожили двигавшуюся в сторону Работина колонну украинской армии.
Балицкий: ВС России уничтожили двигавшуюся в сторону Работина колонну ВСУ 
  • РИА Новости

Об этом он заявил в своём Telegram-канале. 

По его словам, эти данные он получил от командования российских подразделений на Ореховском направлении в Запорожской области. 

«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работина, вся колонна была уничтожена», — написал он.

Накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили атаку у села Работино, в ходе которой два украинских танка подорвались на минах.

Также Рогов сообщал, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении потребовали от командования вывода с передовой для отдыха и пополнения.

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