Российские миротворцы эвакуировали 469 человек из опасных районов Карабаха

Российские миротворцы 19 сентября эвакуировали из опасных зон Нагорного Карабаха 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинский отряд специального назначения помог девяти раненым гражданам, в том числе четырём детям.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как стало известно ранее, российские миротворцы в Нагорном Карабахе организовали эвакуацию мирного населения региона из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим.

Командование миротворцев призывает стороны конфликта прекратить огонь.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.