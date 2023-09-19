Российские миротворцы эвакуировали 469 человек из опасных районов Карабаха
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Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как стало известно ранее, российские миротворцы в Нагорном Карабахе организовали эвакуацию мирного населения региона из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим.
Командование миротворцев призывает стороны конфликта прекратить огонь.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.
В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.