Российские миротворцы организовали эвакуацию жителей из опасных районов Карабаха

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе организовали эвакуацию мирного населения региона из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим.

Об этом заявило Министерство обороны России.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

В Кремле отметили, что главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.