Российские миротворцы в Карабахе призывают стороны конфликта прекратить огонь

Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе призывает стороны конфликта прекратить огонь.

Об этом сообщает Минобороны России.

Также российские миротворцы призвали к деэскалации и продолжению переговоров.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.