Азербайджан потребовал от сил Нагорного Карабаха сдать оружие

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева требует от сил Нагорного Карабаха сдать оружие, в таком случае «антитеррористические меры» будут прекращены, заявили в Баку.

Заявление приводит Vesti.az.

«Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооружённые формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, а незаконный режим должен распуститься. В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца», — говорится в сообщении.

Вместе с этим, как пишет Sputnik Армения, глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил о «широкомасштабной агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха» и призвал к конкретным мерам для предотвращения «агрессии Баку и этнических чисток».

Представители Азербайджана ранее сообщили, что готовы провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.