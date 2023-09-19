В Баку заявили о готовности к встрече с армянскими представителями Карабаха

Представители Азербайджана готовы провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха, заявили в администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Такое заявление последовало после того, как представители Нагорного Карабаха призвали к началу переговоров по ситуации в регионе.

«Администрация президента Азербайджанской Республики... заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны», — говорится в тексте, который приводит ТАСС.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

В МИД России заявили, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. В Кремле отметили, что главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.