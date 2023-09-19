Минск призывает стороны конфликта в Карабахе незамедлительно прекратить огонь

Белоруссия настоятельно призывает все стороны конфликта в Нагорном Карабахе незамедлительно предпринять меры для прекращения огня. Минск готов во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

Об этом заявило белорусское Министерство иностранных дел.

«В Республике Беларусь глубоко обеспокоены эскалацией обстановки в южно-кавказском регионе, сопровождающейся боевыми действиями», — говорится в сообщении.

В Минске уверены, что решение конфликта возможно исключительно политико-дипломатическими средствами.

«Принципиально важно вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов с тем, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахской проблемы», — заявил МИД.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

В МИД России заявили, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. В Кремле отметили, что главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.