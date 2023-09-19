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Шмыгаль: Украина нуждается в западной поддержке на сумму $42 млрд

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Украине в 2024 году понадобится финансовая поддержка от западных стран в размере $42 млрд, это соответствует дефициту, заложенному в проекте бюджета на следующий год.
Шмыгаль: Украина нуждается в западной поддержке на сумму $42 млрд
  • РИА Новости

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнёров в размере около $42 млрд», — написал он в своём Telegram.

Он отметил, что эти средства могут поступить в бюджет Киева в рамках программ ЕС Ukraine Facility, МВФ, а также от США и других союзников.

Ранее сообщалось, что Киев ищет средства для продолжения боевых действий, в том числе продавая государственные облигации.

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