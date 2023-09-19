Шмыгаль: Украина нуждается в западной поддержке на сумму $42 млрд
- РИА Новости
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнёров в размере около $42 млрд», — написал он в своём Telegram.
Он отметил, что эти средства могут поступить в бюджет Киева в рамках программ ЕС Ukraine Facility, МВФ, а также от США и других союзников.
Ранее сообщалось, что Киев ищет средства для продолжения боевых действий, в том числе продавая государственные облигации.