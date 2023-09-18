В экипаже пропавшего летом Ми-8 мог быть Хушбахт Турсунов родом из Таджикистана

Одним из двух российских военных, которые погибли из-за предательства лётчика Максима Кузьминова, мог оказаться 35-летний Хушбахт Турсунов родом из Таджикистана. Эту информацию подтвердили RT сразу несколько его однокурсников из Сызранского высшего военного авиационного училища, которое окончил в том числе и Кузьминов.

Турсунов, как рассказал RT его бывший однокурсник, после окончания авиаучилища уехал на родину и служил там по контракту. Около 2015 года он приехал в Россию, какое-то время работал охранником, но понял, что не может без вертолётов. Тогда он отказался от таджикского гражданства, чтобы пойти в ВС России.

Собеседник RT отметил, что несколько месяцев Хушбахт был в экипаже с Кузьминовым и подмечал, что тот иногда боится боевых заданий.

«Он с Максом летал постоянно и как-то так говорил, что тот побаивается в полётах, что есть у него такая слабость. То есть, грубо говоря, Макс трусил, но Хушбахт так прямо не говорил, смягчал формулировку», — рассказал он.

По данным RT, Хушбахт отслужил в ВС России более пяти лет и думал выйти на гражданку, но после начала СВО отложил эти планы.

«Он говорил мне, что сейчас нельзя [бросить службу]. Никогда на попятную не шёл», — добавил его однокурсник.

Другие товарищи Хушбахта говорят о нём как о хорошем лётчике, умном и образованном.

Министерство обороны России 15 сентября опровергло данные о том, что в составе экипажа вертолёта Ми-8, пропавшего без вести в августе 2023 года, находился гражданин Таджикистана.

Также RT поговорил с родственницей лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 и сбежал на нём на Украину.

Женщина отметила, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нём.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».