Минобороны опровергло, что в экипаже пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана

Министерство обороны России опровергло данные о том, что в составе экипажа вертолёта Ми-8, пропавшего без вести в августе 2023 года, находился гражданин Таджикистана.

В Минобороны отметили, что эта информация, которую распространил ряд интернет-ресурсов и Telegram-каналов, «абсолютно не соответствует действительности».

По данным оборонного ведомства, в состав авиационных экипажей ВКС России входят только военнослужащие, имеющие российское гражданство.

Ранее RT поговорил с родственницей лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 и сбежал на нём на Украину.

Женщина отметила, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нём.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».