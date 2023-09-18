Около 3,6 тысячи россиян обяжут покинуть Латвию из-за языкового экзамена

Около 3,6 тыс. граждан России, которые проживают в Латвии, должны будут покинуть территорию страны после того, как они не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

Об этом заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.

«Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им придётся покинуть Латвию», — цитирует её телеканал TV3.

По словам Розе, речь идёт о порядка 3,6 тыс. российских граждан.

Ранее в Латвии начали сбор подписей против отсрочки на два года введения депортации граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку.

В апреле стало известно, что в Латвии планируют депортировать людей за незнание латышского языка.