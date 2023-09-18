Около 3,6 тысячи россиян обяжут покинуть Латвию из-за языкового экзамена
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Об этом заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.
«Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им придётся покинуть Латвию», — цитирует её телеканал TV3.
По словам Розе, речь идёт о порядка 3,6 тыс. российских граждан.
Ранее в Латвии начали сбор подписей против отсрочки на два года введения депортации граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку.
В апреле стало известно, что в Латвии планируют депортировать людей за незнание латышского языка.