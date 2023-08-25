В Латвии начали сбор подписей против отсрочки высылки не знающих латышский россиян
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Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на автора петиции Яниса Берзиньша.
«Пора перестать издеваться над обществом и дать гражданам России чёткий сигнал о правилах игры, не меняя их постоянно», — объяснил Берзиньш.
В апреле стало известно, что в Латвии планируют депортировать людей за незнание латышского языка.
Позднее Bloomberg сообщал, что правительство Латвии приняло решение пока не высылать россиян, не сдавших языковой экзамен.