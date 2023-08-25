В Латвии начали сбор подписей против отсрочки высылки не знающих латышский россиян

В Латвии начали сбор подписей против отсрочки на два года введения депортации граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на автора петиции Яниса Берзиньша.

«Пора перестать издеваться над обществом и дать гражданам России чёткий сигнал о правилах игры, не меняя их постоянно», — объяснил Берзиньш.

В апреле стало известно, что в Латвии планируют депортировать людей за незнание латышского языка.

Позднее Bloomberg сообщал, что правительство Латвии приняло решение пока не высылать россиян, не сдавших языковой экзамен.