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В Латвии начали сбор подписей против отсрочки высылки не знающих латышский россиян

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В Латвии начали сбор подписей против отсрочки на два года введения депортации граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку.
В Латвии начали сбор подписей против отсрочки высылки не знающих латышский россиян
  • Gettyimages.ru
  • © alekseystemmer

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на автора петиции Яниса Берзиньша.

«Пора перестать издеваться над обществом и дать гражданам России чёткий сигнал о правилах игры, не меняя их постоянно», — объяснил Берзиньш.

В апреле стало известно, что в Латвии планируют депортировать людей за незнание латышского языка.

Позднее Bloomberg сообщал, что правительство Латвии приняло решение пока не высылать россиян, не сдавших языковой экзамен

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