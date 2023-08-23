Bloomberg: в Латвии не будут высылать не сдавших языковой экзамен россиян

Правительство Латвии приняло решение пока не высылать россиян, не сдавших языковой экзамен. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что глава МВД Латвии Марис Кучинскис объявил о внесении законодательных изменений, которые отодвигают крайний срок сдачи экзамена на два года.

«Сейчас мы исправляем ошибки, допущенные год назад», — приводит агентство его слова.

Ранее сообщалось, что примерно 6 тыс. граждан России, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии, которые не сдали экзамен по латышскому языку, в сентябре получат письма с требованием покинуть страну.