Bloomberg: в Латвии не будут высылать не сдавших языковой экзамен россиян
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Отмечается, что глава МВД Латвии Марис Кучинскис объявил о внесении законодательных изменений, которые отодвигают крайний срок сдачи экзамена на два года.
«Сейчас мы исправляем ошибки, допущенные год назад», — приводит агентство его слова.
Ранее сообщалось, что примерно 6 тыс. граждан России, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии, которые не сдали экзамен по латышскому языку, в сентябре получат письма с требованием покинуть страну.