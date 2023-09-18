Политолог Бредихин: Украина увеличивает число своих противников
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«Украина увеличивает число своих противников. Если не будет согласования с Польшей, Венгрией, Словакией по тем или иным торговым вопросам, то вполне реалистично, что при голосовании о выделении финансирования, о новых военных поставках, о новых путях экономической интеграции будет такая ситуация, когда Украина будет упираться в стену, которую она сегодня кирпич за кирпичиком строит. И это приведёт только к одному: у Украина останется только один союзник — США, а они не смогут гарантировать вступление Украины в ЕС и какие-то дальнейшие шаги по евроинтеграции», — пояснил собеседник RT.
Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя это решение, пояснил в беседе с RT, что усложнение отношений между Украиной и восточноевропейскими странами было ожидаемо.