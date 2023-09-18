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Аналитик: усложнение отношений между Украиной и Восточной Европой ожидаемо

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.
Аналитик: усложнение отношений между Украиной и Восточной Европой ожидаемо
  • globallookpress.com

«Это усложнение отношений между Украиной и восточноевропейскими странами было ожидаемо. Украинская, польская, словацкая, венгерская — однотипные экономики, у них структуры ВВП и сельского хозяйства похожи, между ними неизбежна конкуренция. Раньше это сдерживалось политическим угаром, который подогревался ЕС и США, а сейчас, когда угар стал выветриваться из голов жителей Восточной Европы, они понимают, что действуют вопреки интересам своего населения, особенно это касается Польши, где в ближайшее время ожидаются парламентские выборы», — пояснил собеседник RT. 

По словам Оленченко, украинцам кажется, что раз им американцы помогают с оружием, «они помогут им по всем вопросам и что весь мир им должен».

«В Европе нарастает разочарование нынешним украинским руководством, оно себя проявляет умело и хорошо как иждивенец: когда надо — потребовать, истерику закатить, это основная роль, это их амплуа, а что касается партнёрских отношений — они совершенно к ним не приспособлены. Им кажется, что они обратятся в ВТО, — и они всё по команде сделают», — заключил аналитик. 

Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

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