Аналитик: усложнение отношений между Украиной и Восточной Европой ожидаемо

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

«Это усложнение отношений между Украиной и восточноевропейскими странами было ожидаемо. Украинская, польская, словацкая, венгерская — однотипные экономики, у них структуры ВВП и сельского хозяйства похожи, между ними неизбежна конкуренция. Раньше это сдерживалось политическим угаром, который подогревался ЕС и США, а сейчас, когда угар стал выветриваться из голов жителей Восточной Европы, они понимают, что действуют вопреки интересам своего населения, особенно это касается Польши, где в ближайшее время ожидаются парламентские выборы», — пояснил собеседник RT.

По словам Оленченко, украинцам кажется, что раз им американцы помогают с оружием, «они помогут им по всем вопросам и что весь мир им должен».

«В Европе нарастает разочарование нынешним украинским руководством, оно себя проявляет умело и хорошо как иждивенец: когда надо — потребовать, истерику закатить, это основная роль, это их амплуа, а что касается партнёрских отношений — они совершенно к ним не приспособлены. Им кажется, что они обратятся в ВТО, — и они всё по команде сделают», — заключил аналитик.

Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.