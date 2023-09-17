Лукашенко: в современных условиях войны в Белоруссии не будет

Войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, это невозможно», — приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко на патриотическом форуме «Мы — белорусы!».

Он отметил, что белорусский народ не хочет войны.

В июле Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия.

При этом он предупредил, что, если Украина или западные страны перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений.