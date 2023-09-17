Узнать больше

Лукашенко: в современных условиях войны в Белоруссии не будет

Короткая ссылка
Войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко: в современных условиях войны в Белоруссии не будет
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Bai Xueqi

«Никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, это невозможно», — приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко на патриотическом форуме «Мы — белорусы!».

Он отметил, что белорусский народ не хочет войны.

В июле Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия.

При этом он предупредил, что, если Украина или западные страны перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить