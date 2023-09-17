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Лукашенко: Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних стран

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен вмешиваться в жизнь соседних государств.
Лукашенко: Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних стран
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира!» — отметил он.

Лукашенко сказал, что мир в настоящее время настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к «непоправимым последствиям».

При этом президент подчеркнул, что в случае агрессии против Белоруссии со стороны соседних стран Минск не будет рисовать каких-либо «красных, жёлтых, чёрных или голубых линий».

«Она есть, эта линия — государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» — отметил белорусский лидер.

В июле Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия.

При этом он предупредил, что, если Украина или западные страны перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений.

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