Лукашенко: Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних стран
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- © Alexander Zemlianichenko
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира!» — отметил он.
Лукашенко сказал, что мир в настоящее время настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к «непоправимым последствиям».
При этом президент подчеркнул, что в случае агрессии против Белоруссии со стороны соседних стран Минск не будет рисовать каких-либо «красных, жёлтых, чёрных или голубых линий».
«Она есть, эта линия — государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» — отметил белорусский лидер.
В июле Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия.
При этом он предупредил, что, если Украина или западные страны перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений.