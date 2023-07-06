Лукашенко подтвердил, что Белоруссия не планирует атак с применением ядерного оружия

Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что оружие предназначено исключительно для оборонительных целей.

«Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены. Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет — значит, не будет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства добавил, что по земле ядерные боеголовки не перемещали.

Ранее белорусский лидер заявил, что несёт персональную ответственность за сохранность ядерного оружия.

Он отметил, что обслуживанием размещённого в Белоруссии ядерного оружия занимаются российские военные.