Лукашенко подтвердил, что Белоруссия не планирует атак с применением ядерного оружия
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Он подчеркнул, что оружие предназначено исключительно для оборонительных целей.
«Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены. Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет — значит, не будет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Глава государства добавил, что по земле ядерные боеголовки не перемещали.
Ранее белорусский лидер заявил, что несёт персональную ответственность за сохранность ядерного оружия.
Он отметил, что обслуживанием размещённого в Белоруссии ядерного оружия занимаются российские военные.