Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несёт персональную ответственность за сохранность ядерного оружия.

«За сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я... У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что обслуживанием размещённого в Белоруссии ядерного оружия занимаются российские военные, у белорусских нет такого опыта.

По словам белорусского лидера, российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.

Большую часть уже завезли в республику.