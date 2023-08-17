Лукашенко: Минск ударит по центрам принятия решений при агрессии Киева и Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что, если Украина или западные страны перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений.

Об этом он сказал в интервью журналистке Диане Панченко.

Белорусский лидер заявил о готовности применить любое оружие, включая ядерное, в случае агрессии.

«И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдёте красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесём удар. Это будет сделано без предупреждения», — подчеркнул он.

Лукашенко уточнил, что это предупреждение касается как Украины, так и западных стран.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия даст мгновенный ответ на возможную агрессию со стороны Украины, Польши или стран Прибалтики.