Лукашенко заявил, что Белоруссия даст мгновенный ответ на внешнюю агрессию
- AP
По его словам, угроза для Белоруссия может быть одна: агрессия против республики.
«Если агрессия — даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы, Латвии начнётся, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Также белорусский лидер заявил, что Белоруссия обязательно должна быть вовлечена в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.