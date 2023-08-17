Лукашенко заявил, что Белоруссия даст мгновенный ответ на внешнюю агрессию

Белоруссия даст мгновенный ответ на возможную агрессию со стороны Украины, Польши или стран Прибалтики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, угроза для Белоруссия может быть одна: агрессия против республики.

«Если агрессия — даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы, Латвии начнётся, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Также белорусский лидер заявил, что Белоруссия обязательно должна быть вовлечена в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.