В Узбекистане после массового отравления в детсаду госпитализированы 24 ребёнка
Об этом информирует Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны.
Отмечается, что 17 детей всё ещё остаются в больнице.
По информации ведомства, работа детского сада приостановлена.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления школьников в Туве.
Также Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» после отравления 248 человек.