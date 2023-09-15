В Узбекистане после массового отравления в детсаду госпитализированы 24 ребёнка

Массовое отравление произошло в одном из детсадов Ташкентской области Узбекистана, пострадали 24 ребёнка.

Об этом информирует Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны.

Отмечается, что 17 детей всё ещё остаются в больнице.

По информации ведомства, работа детского сада приостановлена.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления школьников в Туве.

Также Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» после отравления 248 человек.