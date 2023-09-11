Узнать больше

Суд Петербурга зарегистрировал дело после отравления 248 человек

Короткая ссылка
Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» после отравления 248 человек.
Суд Петербурга зарегистрировал дело после отравления 248 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП России, в отношении АО «Грин Бокс», — говорится в сообщении.

Компании вменяются нарушения в некачественной уборке помещений, в местах хранения продуктов обнаружены тараканы и мухи, отсутствует маркировка, бактерицидное оборудование в цехах упаковки.

По данным ведомства, продукция доставлялась в грязной таре, ряд сотрудников допущены до работы без медицинских книжек.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора незамедлительно начало санитарно-эпидемиологические расследования. В отношении АО «Грин Бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить