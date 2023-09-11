Суд Петербурга зарегистрировал дело после отравления 248 человек

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» после отравления 248 человек.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП России, в отношении АО «Грин Бокс», — говорится в сообщении.

Компании вменяются нарушения в некачественной уборке помещений, в местах хранения продуктов обнаружены тараканы и мухи, отсутствует маркировка, бактерицидное оборудование в цехах упаковки.

По данным ведомства, продукция доставлялась в грязной таре, ряд сотрудников допущены до работы без медицинских книжек.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора незамедлительно начало санитарно-эпидемиологические расследования. В отношении АО «Грин Бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября 2023 года.