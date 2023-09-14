Боец Водолаз: ВС России сменили тактику и уничтожают у Авдеевки технику Запада

Российский боец 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз заявил о смене тактики ВС России, в рамках которой войска нацелены на массовое уничтожение западной техники и наёмников на Авдеевском направлении.

По его словам, украинских военных специально подпускают поближе к позициям, чтобы получить лучшие шансы на уничтожение большого количества сил противника.

«Контрбатарейная борьба у нас присутствует очень неплохо, мы подавляем их точки — вчера как раз на Авдеевском направлении уничтожили две 777-е... раньше мы так не делали, а сейчас делаем — мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдёт, тем больше мы их и положим», — цитирует его РИА Новости.

Российский боец добавил, что на данном направлении боевые действия ведут преимущественно наёмники на технике НАТО. Среди наёмников больше всего поляков, латышей и грузин.

«Они пытаются свои деньги отрабатывать, но у них это не получается», — добавил Водолаз.

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