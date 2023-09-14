Российский военный под Авдеевкой закрыл своим телом сослуживцев от гранаты
Об этом информирует РИА Новости.
«Когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — рассказал один из военных.
Отмечается, что военный, спасший своих соратников, выжил. По данным агентства, он был тяжело ранен и сейчас до сих пор восстанавливается.
Ранее бойцы ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в зоне спецоперации.
Также стало известно, что командир танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в бою с ВСУ.