Российский военный под Авдеевкой закрыл своим телом сослуживцев от гранаты

Боец СВО в бою на Авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты.

Об этом информирует РИА Новости.

«Когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — рассказал один из военных.

Отмечается, что военный, спасший своих соратников, выжил. По данным агентства, он был тяжело ранен и сейчас до сих пор восстанавливается.

Ранее бойцы ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в зоне спецоперации.

Также стало известно, что командир танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в бою с ВСУ.