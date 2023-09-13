Пашинян: Запад сейчас не может быть источником необходимой поддержки Армении
- РИА Новости
«Пашинян признал, что западным странам ещё далеко до того, чтобы их рассматривали источником всей поддержки, которая необходима Армении», — говорится в заявлении издания Politico.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет.
Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.
Подробнее — в материале RT.