Пашинян: Запад сейчас не может быть источником необходимой поддержки Армении

Страны Запада на данный момент находятся далеко от того, чтобы Ереван рассматривал их как источник необходимой ему поддержки. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Пашинян признал, что западным странам ещё далеко до того, чтобы их рассматривали источником всей поддержки, которая необходима Армении», — говорится в заявлении издания Politico.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет.

Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.

Подробнее — в материале RT.