Узнать больше

Пашинян: Запад сейчас не может быть источником необходимой поддержки Армении

Короткая ссылка
Страны Запада на данный момент находятся далеко от того, чтобы Ереван рассматривал их как источник необходимой ему поддержки. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Пашинян: Запад сейчас не может быть источником необходимой поддержки Армении
  • РИА Новости

«Пашинян признал, что западным странам ещё далеко до того, чтобы их рассматривали источником всей поддержки, которая необходима Армении»,  — говорится в заявлении издания Politico.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет.

Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить