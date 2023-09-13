Минобороны России: повреждённые при атаке ВСУ корабли полностью восстановят

В Минобороны России заявили, что два корабля, повреждённые в результате украинского ракетного удара в Севастополе, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — указали в министерстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в городе Севастополе.