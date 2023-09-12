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Авиация ВС России нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении

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Российская авиация нанесла 24 удара по украинским войскам на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ) в районе населённых пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка», — цитирует РИА Новости Зыбинского.

По его словам, были отражены две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады Украины в направлении Берестовое.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам противника.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

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