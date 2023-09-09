ВС России нанесли шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Российская армия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по украинским военным объектам, сообщает Минобороны России.

«В период с 2 по 9 сентября Вооружёнными cилами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что были поражены места производства безэкипажных катеров, склады оружия и боеприпасов, базы подготовки диверсантов ВСУ, портовая инфраструктура, а также объекты украинской радиотехнической разведки.

Ранее стало известно, что в районах населённых пунктов Работино и Вербовое украинские войска 39 раз бросали в бой штурмовые отряды.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.