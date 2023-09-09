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Российские военные уничтожили МиГ-29 и Ми-8 ВСУ в Запорожской области за неделю

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Воздушно-космические силы России на текущей неделе уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также зенитный ракетный комплекс С-300ПС Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
Российские военные уничтожили МиГ-29 и Ми-8 ВСУ в Запорожской области за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение недели сбиты: самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС в районе населённого пункта Любимовка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районах населённых пунктов Работино и Вербовое украинские войска 39 раз бросали в бой штурмовые отряды.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

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