Воздушно-космические силы России на текущей неделе уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также зенитный ракетный комплекс С-300ПС Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение недели сбиты: самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС в районе населённого пункта Любимовка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районах населённых пунктов Работино и Вербовое украинские войска 39 раз бросали в бой штурмовые отряды.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.