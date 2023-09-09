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МО России: в районах Работина и Вербового ВСУ 39 раз бросали в бой штурмовиков

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В районах населённых пунктов Работино и Вербовое украинские войска 39 раз бросали в бой штурмовые отряды, сообщает Минобороны России.
МО России: в районах Работина и Вербового ВСУ 39 раз бросали в бой штурмовиков
  • РИА Новости

Отмечается, что на Запорожском направлении ВСУ продолжили попытки прорвать оборону ВС России.

«С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

Все атаки украинских военных были отражены.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ на фоне серьёзных потерь взяли тактическую паузу в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

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