МО России: в районах Работина и Вербового ВСУ 39 раз бросали в бой штурмовиков

В районах населённых пунктов Работино и Вербовое украинские войска 39 раз бросали в бой штурмовые отряды, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что на Запорожском направлении ВСУ продолжили попытки прорвать оборону ВС России.

«С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

Все атаки украинских военных были отражены.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ на фоне серьёзных потерь взяли тактическую паузу в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.