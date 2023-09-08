В ходе активных действий: в МО РФ заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении
- РИА Новости
На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом заявили в Минобороны России.
При поддержке авиации и артиллерии военные группировки отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоегоровка (Харьковская область).
Противник потерял за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Донецком направлении военные группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в ДНР.
По данным МО РФ, ВСУ потеряли на этом направлении более 215 военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». Помимо прочего, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.
- Об обстановке на Краснолиманском направлении
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск в течение суток отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область).
За сутки уничтожены до 40 украинских военных, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».
На Краснолиманском направлении благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражено две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).
Наряду с этим в районах н. п. Серебрянка и Ямполовка (ДНР) поражены подразделения 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ. В общей сложности за сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.
По оценкам МО РФ, противник потерял до 190 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777. Кроме того, в районе Новодонецкого (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах. В районе н. п. Трудовое (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.
В МО также рассказали, что в районе н. п. Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 31 беспилотник ВСУ.
- Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
- Минобороны: ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ на Донецком направлении
- ВС России за сутки уничтожили до 100 украинских бойцов на Купянском направлении
- Минобороны: ВС России уничтожили 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении