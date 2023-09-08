В ходе активных действий: в МО РФ заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ. При поддержке авиации и артиллерии также отражено три атаки ВСУ. В этом секторе противник потерял за сутки до 100 военнослужащих. Ещё 12 атак отражено ВС РФ на Донецком направлении, там ВСУ потеряли более 215 военных.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом заявили в Минобороны России.

При поддержке авиации и артиллерии военные группировки отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоегоровка (Харьковская область).

Противник потерял за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Донецком направлении военные группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в ДНР.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли на этом направлении более 215 военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». Помимо прочего, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

Об обстановке на Краснолиманском направлении

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск в течение суток отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область).

За сутки уничтожены до 40 украинских военных, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

На Краснолиманском направлении благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражено две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

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Наряду с этим в районах н. п. Серебрянка и Ямполовка (ДНР) поражены подразделения 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ. В общей сложности за сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

По оценкам МО РФ, противник потерял до 190 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777. Кроме того, в районе Новодонецкого (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах. В районе н. п. Трудовое (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

В МО также рассказали, что в районе н. п. Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 31 беспилотник ВСУ.