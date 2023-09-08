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В ходе активных действий: в МО РФ заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении

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Сергей Гусаров
Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ. При поддержке авиации и артиллерии также отражено три атаки ВСУ. В этом секторе противник потерял за сутки до 100 военнослужащих. Ещё 12 атак отражено ВС РФ на Донецком направлении, там ВСУ потеряли более 215 военных.
В ходе активных действий: в МО РФ заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении
  • РИА Новости

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом заявили в Минобороны России.

При поддержке авиации и артиллерии военные группировки отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоегоровка (Харьковская область).

Противник потерял за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Донецком направлении военные группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в ДНР.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли на этом направлении более 215 военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». Помимо прочего, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

  • Об обстановке на Краснолиманском направлении

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск в течение суток отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область).

За сутки уничтожены до 40 украинских военных, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

На Краснолиманском направлении благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражено две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

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Наряду с этим в районах н. п. Серебрянка и Ямполовка (ДНР) поражены подразделения 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ. В общей сложности за сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

По оценкам МО РФ, противник потерял до 190 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777. Кроме того, в районе Новодонецкого (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах. В районе н. п. Трудовое (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

В МО также рассказали, что в районе н. п. Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 31 беспилотник ВСУ.

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