Российские военные добились определённых успехов в районе Купянска в Харьковской области на фоне наступления украинских войск.

Об этом говорится в публикации газеты The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ.

Они рассказали, что в связи с действиями ВС России украинское командование было вынуждено отправить в этот район самые опытные десантно-штурмовые подразделения.

«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — написала газета.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам противника.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.