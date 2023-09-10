Подбитые танки Challenger 2 в Запорожской области остаются ржаветь на поле битвы, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что эти танки тяжёлые, и их сложно оттянуть в тыл.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.

По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.