Рогов: подбитые танки Challenger 2 остаются ржаветь на поле боя
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«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он отметил, что эти танки тяжёлые, и их сложно оттянуть в тыл.
Ранее Рогов сообщил, что российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.
По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.