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Рогов: подбитые танки Challenger 2 остаются ржаветь на поле боя

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Подбитые танки Challenger 2 в Запорожской области остаются ржаветь на поле битвы, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: подбитые танки Challenger 2 остаются ржаветь на поле боя
  • Gettyimages.ru

«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что эти танки тяжёлые, и их сложно оттянуть в тыл.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.

По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.

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